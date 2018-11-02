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15:55 02 Kasım 2018
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    Cem Küçük

    'Milliyet gazetesi kapatılacak' diyen Cem Küçük, tarih de verdi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, kapatılan Vatan gazetesinin dijital ortamda devam etmesinin imkansız olduğunu belirterek, "Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır" dedi. Küçük, "31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet de kapatılacak" iddiasında bulundu.

    Vatan gazetesinin ardından Milliyet'in de kapatılacağını ileri süren Cem Küçük, milliyet.com.tr'nin ise yoluna devam edeceğini yazdı.

    Vatan Gazetesi
    Twitter
    Vatan gazetesi son sayısını çıkardı, veda etti
    Küçük, bugünkü '22 Mart medya devrimi ve tuhaf bir olay' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

    "Sürekli bu köşede Yeni Türkiye'de rüzgârın esişi ve suyun akışı durdurulamaz diye yazıyorum. Gecikme olabilir ama durdurulamaz. Medya bu durumun en net görüleceği alanlardan biridir. İşte bakın yine her zaman olduğu gibi yazdığım hayata geçti. Aydın Doğan döneminde her türlü problemli operasyonun merkezi olan Vatan gazetesi kapatıldı. Murat Çelik dışındaki bütün Vatan kadrosu tasfiye ediliyor. Vatan'ın dijital ortamda da devam etmesi imkânsız. Vatan ikinci bir Radikal vakasıdır. Artık tarihe karışmıştır. Zaten çıkıp çıkmadığı belli olmayan bir gazeteydi. Köşe yazarları zaten yok hükmündeydi. Kapatılması 22 Mart 2018 devriminin devamı mahiyetindedir.

    'HÜRRİYET DE AŞIRI ZARAR EDİYOR, O DA MI KAPATILICAK?'

    Doğan Medya
    © REUTERS / Umit Bektas
    Cem Küçük'ten Doğan Medya listesi: Bir kısım kovulacak, bir kısım ayrılacak
    Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak.

    Diyeceksiniz ki Hürriyet de aşırı zarar ediyor, o da mı kapatılacak? Hürriyet yüksek maliyetli yüklerinden kurtulunca kazanca geçebilecek bir gazetedir. Aydın Doğan döneminde Hürriyet âdeta bir çiftlik hâline gelmiş. Öte yandan basılı gazete devrinin bitiyor oluşu da bir realitedir…"

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    Etiketler:
    Milliyet gazetesi, Hürriyet gazetesi, Vatan gazetesi, Aydın Doğan, Murat Çelik, Cem Küçük, Türkiye
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