Ahmet Kural: Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Ahmet Kural, kadına şiddetle anıldığı için çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu olaydan ben de çok ders çıkardım. Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum" dedi.

Sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade vermeye çağrılan Ahmet Kural, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Kural, Sıla'yla aralarında itişme olduğunu, bu esnada sadece kolunu tuttuğunu belirterek, "Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım" demişti.

Olayla ilgili açıklamaları büyük tepki çeken Kural, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kadına şiddetle anıldığı için üzgün olduğunu dile getiren Kural, Sıla'dan ve onun nezdinde tüm kadınlardan özür diledi.

Küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi iddiaların doğru olmadığını söyleyen Kural, "Ancak ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçları elbette bana yakışmadı" ifadesini kullandı.

​'GERÇEK OLMAYAN ŞEYLER SÖYLENMİŞ OLSA DA…'

Kural'ın açıklamaları şöyle:

"Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız. Benimle ilgili amacını aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitemeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için…

Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kırıcı tartışma esnasında yaşanan itişme sırasına bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı. Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçları da elbette bana yakışmadı.

'HERKESİN AYIBI KENDİNE DİYE DÜŞÜNMELİYDİM'

Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için, başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum. O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Kadına şiddet konusundaki toplumda oluşan hassasiyeti, saygı ile karşılıyorum. Bı olaydan ben de birçok ders çıkardım. Hayatımın bundan sonrasında da çıkardığım bu derslerin gereğini yerine getirmek için çalışacağım. Bu yüzden ilk etapta bu gereklere odaklanacağım.

Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler birikeceğine inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim."