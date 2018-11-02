Ahmet Kural: Başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum

Sevgilisi Sıla'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifade vermeye çağrılan Ahmet Kural, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada hakkındaki iddiaları reddetmişti.
Olayla ilgili açıklamaları büyük tepki çeken Kural, bugün Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Kadına şiddetle anıldığı için üzgün olduğunu dile getiren Kural, Sıla'dan ve onun nezdinde tüm kadınlardan özür diledi.
Küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi iddiaların doğru olmadığını söyleyen Kural, "Ancak ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçları elbette bana yakışmadı" ifadesini kullandı.
2 ноября 2018 г.
'GERÇEK OLMAYAN ŞEYLER SÖYLENMİŞ OLSA DA…'
Kural'ın açıklamaları şöyle:
Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kırıcı tartışma esnasında yaşanan itişme sırasına bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı. Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçları da elbette bana yakışmadı.
'HERKESİN AYIBI KENDİNE DİYE DÜŞÜNMELİYDİM'
Türkiye'ye örnek gösterilen bir aşkın parçası iken, bu aşkın aktörleri, bu şekilde gündeme geldik. Bu ilişkiye ve Sıla'ya karşı saygımdan, bizi sevenlerin bu ilişkiye verdiği değere hürmetimden, olayın detaylarını resmi makamlar dışında paylaşmayacağım. Sevgiye, doğruluğa ve insanların vicdanında iyi şeyler birikeceğine inancımı hiç bir zaman kaybetmeyeceğim."
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