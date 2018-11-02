Çonkar: Türk-Rus işbirliği tüm dünya için büyük önem taşıyor

Toplumsal Forum Türk Kanadı Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türk-Rus işbirliğinin tüm dünya için büyük önem taşıdığını belirtti.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rus- Türk Toplumsal Forumu'ndan: Yol kazaları ve sabotaja karşı ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtmalıyız

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulan Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun iki gün sürecek dördüncü toplantısı Antalya'da başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çonkar, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yüksek seviyede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı gibi önemli projeler hayata geçiriliyor. Ancak işbirliğimiz, sadece ülkelerimiz için değil, tüm dünya için önem arz ediyor. Özellikle liderlerimizin İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulması kararı almasının ardından, bu kentteki insanların hayatları kurtuldu" dedi.

'KARŞILIKLI KÜLTÜR VE TURİZM YILI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR'

Çonkar, Rusya ve Türkiye'nin karşılıklı kültür ve turizm yılı için hazırlık yaptığını da belirtti.

Çalışmaların kültür ve turizm bakanlıklarının koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Çonkar, bu etkinlik sayesinde iki ülke halklarının birbirlerinin kültürlerini tanıyabileceğinin altını çizdi.

'YENİDEN VİZESİZ REJİME GEÇİLMESİNİ UMUYORUZ'

İki ülke arasında yeniden vizesiz rejime geçilmesini umduklarını da kaydeden Çonkar, dışişleri bakanlıklarının bu doğrultuda yoğun bir çalışma yapmasından memnun olduklarını vurguladı.