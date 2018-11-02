Akkuyu Nükleer’in Genel Müdür Müşaviri: 25 Türk öğrenci Rusya’da nükleer enerji alanında yüksek lisans yapacak

Akkuyu Nükleer’in Genel Müdür Müşaviri Aleksey Frolov, Antalya’daki 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda Akkuyu projesi için bölge halkının desteğinin önemine değinerek, gelecekte 10 bin işçi ihtiyacının daha doğacağını söyledi. Frolov ayrıca 25 Türk öğrencinin Rusya’da nükleer enerji alanında yüksek lisansa başlayacağını duyurdu.

Antalya'daki 4. Rus-Türk Toplumsal Forumu'nda Sputnik'e konuşan Akkuyu Nükleer'in Genel Müdür Müşaviri Aleksey Frolov, Rusya ile Türkiye arasında Akkuyu projesi çerçevesindeki yeni başarıları anlattı.

Frolov "3 Nisan'da ülkelerimizin liderleri tarafından Mersin'de Akkuyu nükleer santralinin ilk bloğunun inşasına başlandı. Projede böylece aktif bir aşamaya gelindi. İlk bloğun beton levha temelinin güçlendirilmesi ve beton dökülme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor" dedi.

‘BÖLGE HALKIYLA DİYALOG ÖNEMLİ'

Frolov, proje konusunda bölge halkıyla diyalog ve onların desteğinin alınmasının önemine vurgu yaptı.

Frolov "Akkuyu'nun önemi hakkında çok şey söylendi. Artık projenin Türk ekonomisinin geliştirilmesine yönelik net adımların etkisinden bahsetmek gerekiyor. Mersin'de iş dünyası için bir seminer gerçekleştirdik. Bu seminere inşaat, mühendislik ve mal sevkiyatı yapan 250'yi aşkın Türk şirketi katıldı. Türk meslektaşlarımıza üretimin yerelleştirilmesi olanaklarından, ekonomi alanındaki etkilerinden ve bölgede iş dünyasının gelişimi için oluşan imkanlardan söz ettik" dedi.

Frolov, Türkiye tarafının sözleşme gereği projedeki çalışmaların yüzde 40'ını üstlenmesi gerektiğini ve çalışanların yüzde 80'inin yerel halktan olduğunu kaydetti.

‘2023'TE 10 BİN İŞÇİ DAHA GEREKECEK'

Frolov'a göre, inşaat çalışmalarında en aktif döneme 2023 yılında girilecek ve bu süreçte 10 bin işçi daha gerekecek.

Frolov "Rus-Türk İş Konseyi ve Rus-Türk Toplumsal Forumu'nun Akkuyu projesinde işe çağırılacak Türkiye vatandaşları ile diyalog konusunda destek vermelerini umuyorum" dedi.

© AA / Sezgin Pancar Akkuyu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Akkuyu Mersin’in gururu olacak

Frolov, Mersin'de nükleer teknolojinin yanı sıra Rus kültürü ile ilgili bilgi verilen bir merkezin kurulduğunu da kaydetti.

'TÜRKİYE'DE ATOM ENERJİSİ ALANININ KÖKLERİNİ YARATIYORUZ'

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nin bu yıl Akkuyu'da çalışacak ilk mezunlarını verdiğini vurgulayan Frolov "Hepsi artık Türkiye'ye döndü ve Akkuyu'da çalışıyor. 20 öğrenci daha öğrenim görüyor. Türkiye'de atom enerjisi alanının köklerini yaratıyoruz. Bu yüzden üniversite ve teknik lise düzeyinde ortak eğitim programlarının oluşturulması önemli" dedi.

Frolov konuşmasında ayrıca ilk kez nükleer alanda eğitim gören 25 öğrencinin Rusya'da yüksek lisans eğitimi programına başlayacağını duyurdu.