Demirören Medya Grubu'ndan Milliyet'in kapatılacağını ileri süren Cem Küçük'e yanıt

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün bugünkü köşe yazısında aktardığı, "Burada kesin olarak söylüyorum ki, 31 Mart 2019'un ardından hatta belki daha da önce Milliyet gazetesi de kapatılacak ama milliyet.com.tr yoluna devam edecek. Fakat yazılı basın olarak Milliyet de olmayacak" ifadelerine Demirören Medya Grubu'ndan yalanlama geldi.

Küçük'ün iddialarıyla ilgili açıklama yapan Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, "Bugün Türkiye Gazetesi'nde yer alan, Milliyet Gazetesi'nin kapanarak, yayın hayatına dijital ortamda devam edeceğine yönelik asılsız gerçek dışı iddia ve ithamları bir kez daha şaşkınlık içerisinde okudum" dedi.

Konuyla ilgili hukuki işlem yapılacağını belirten Soysal, açıklamasına şöyle devam etti:

"Daha önce de belirttiğim gibi Milliyet gazetesi 68 yıllık geçmişi ile daima Türk basınının en önemli yayın kuruluşlarından biri olmuştur. Demirören Medya Grubu çatısı altında yayın hayatına dün olduğu gibi, bugün ve yarın da geleneklerine bağlı olarak sadece bir internet sitesi olarak değil, yazılı basın olarak da devam edecektir. Gazetemiz hakkında sürekli olarak çıkarılan asılsız haberlere istinaden son kez belirtmek isterim ki, Milliyet'in geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Gazetemizin marka değerini kamuoyu ve okuyucu nezdindeki itibarını zedelemek üzere yapılan bu asılsız açıklamaları şiddetle kınamakla birlikte, okurlarımıza olan saygımız ve bu hususta onlarla aramızdaki sadakat akdine bağlılığımız sebebiyle konuyla ilgili olarak tüm hukuki ve yasal açıdan gerekli işlemlerin yapılacağını belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."