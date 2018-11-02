Sanatçı Yavuz Bingöl, bir video çekerek, müzisyen Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Kural'a tepkisini dile getirdi. Bingöl, çektiği videoyu 'Dangalak Kuralsız Ahmet'e' notu ile sosyal medyada paylaştı.

Müzisyen Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine darp, cebir ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle adliyede şikayetçi olmuş ve Kural hakkında uzaklaştırma talep etmişti.

Yaşanan gelişmeler ardından, birçok ünlü isim Gençoğlu'na yönelik destek açıklamaları yapmış ve Kural'ın eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını talep etmişti.

​Olay hakkında bir açıklama da Yavuz Bingöl'den geldi.

Yavuz Bingöl'den Ahmet Kural tepkisi: İki tane film çekmeyle adam olunmuyor, hadi yürü git https://t.co/lWnZpqa0L5 pic.twitter.com/YnutZgfa2c — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2018

'DANGALAK KURALSIZ AHMET'

'Dangalak Kuralsız Ahmet'e' notu ile yaptığı paylaşımda Bingöl, "Ahmet Kuralsız… Kardeşim sen kimsin bir kadını dövüyorsun, şiddet uyguluyorsun? Adam ol biraz adamAhmet Kural'sız iki tane film çekmeyle adam olunmuyor, hadi yürü git" ifadelerini kullandı.