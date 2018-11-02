Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye, İran ambargosundan muaf tutulacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ambargosundan 8 ülkenin muaf tutulacağını ve bu ülkelerin Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.
Pompeo'nun açıklamalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı" ifadelerini kullandı.
Sekiz ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulacağı belirtilirken, bu dört ülke Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanıyor.
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