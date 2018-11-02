Enerji Bakanı Dönmez: Türkiye, İran ambargosundan muaf tutulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf olacağını açıkladı. Dönmez, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ambargosundan 8 ülkenin muaf tutulacağını ve bu ülkelerin Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

© REUTERS / Edgar Su Pompeo: İran'a yönelik uygulanan yaptırımlardan 8 ülke geçici süreyle muaf tutulacak

Pompeo'nun açıklamasının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'den kendilerine Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı bilgisinin geldiğini belirtti.

Pompeo'nun açıklamalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

Sekiz ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulacağı belirtilirken, bu dört ülke Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olarak sıralanıyor.