Meslekten ihraç edilen eski savcı Sarıkaya gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında gözaltına alınması talimatı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıkaya'yı akşam saatlerinde Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.
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Sarıkaya, ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
HSK 2. Dairesi, açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya ile FETÖ'nün sözde 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i dün meslekten ihraç etmişti.
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