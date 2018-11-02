AK Parti Sözcüsü Çelik: ABD ile yaptırımlar karşılıklı olarak kaldırıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partilerinden belediye başkanı aday adayı olacakların başvurularının 5-12 Kasım 2018'de alınacağını bildirdi.

Çelik, "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak" ifadelerini kullandı.

#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/T6eyyqxI4M — AA Canlı (@AACanli) 2 Kasım 2018

ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama" diye konuştu.

'İSTİKLAL MARŞI IRKÇI BİR YAKLAŞIMA SAHİP DEĞİLDİR'

Çelik, "İstiklal Marşı bütünüyle okunduğu zaman hiçbir şekilde ırkçı bir yaklaşıma sahip değildir. Andımız kararı üzerinden İstiklal Marşı'nı yargılamaya çalışması, Allah kimseye nasip etmesin böyle bir şeyi, Kılıçdaroğlu'na nasip oldu maalesef. Bu son derece reddettiğimiz, yanlış bulduğumuz bir durumdur" şeklinde konuştu.

'KILIÇDAROĞLU, OPERASYONUN İÇERİDEKİ SÖZCÜSÜ'

Kılıçdaroğlu'nun Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sözlerine de değinen Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı, birtakım dış odaklarca odak saptırma operasyonunun içerideki sözcüsü olmasıdır" dedi.

'KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

© Flickr / Victoria Pickering ABD, Soylu ve Gül'e yaptırımları kaldırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Erdoğan'a iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDİYOR'

Çelik, "Cumhur İttifakı devam ediyor. Karşılıklı olarak bu konuda gösterdiğimiz özen açıktır. Bu ittifakı sarsmaya dönük yerel seçimlerde birtakım faaliyetler ortaya çıktığı zaman Cumhur İttifakı'nın doğası çerçevesinde, karşılıklı olarak bu ittifakın ortaya koyduğu hassasiyet, kendiliğinden işleyecektir" ifadelerini kullandı.