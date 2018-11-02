Oyuncu Ahmet Kural'dan fiziki şiddet gören müzisyen Sıla Gençoğlu'nun şikâyetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sıla'nın şoförünün de aralarında bulunduğu 2'si kadın 3 kişinin ifadesinin ifadesine başvuruldu.
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Ahmet Kural'ın tanık olarak dinlenilen komşusu, Sıla'ya darp olayıyla ilgili arkadaşına attığı whatsapp mesajını soruşturmayı yürüten savcılığa sundu.
Tutanakla tespit edilen ve dosyaya delil olarak giren mesajda, "Ahmet Kural evinde bir kızı dövüyor. Çok kötü dövüyor, polise haber versek mi?" yazdığı belirtildi.
Ahmet Kural'ın komşusunun 'WhatsApp' konuşması soruşturma dosyasında: Evinde bir kızı çok kötü dövüyor https://t.co/FkcvLe9yDU pic.twitter.com/sCx75wrHNZ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 2, 2018
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