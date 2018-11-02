Kremlin'den 'Rusya'yla Türkiye, Suriye'de seçim tarihinde anlaştı' iddiası hakkında açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Arap basınında Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de 2020’de erken seçim için anlaştığına dair ortaya atılan iddialarla ilgili soruyu, ‘böyle bir şey duymadım’ sözleriyle yanıtladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, ‘Arap basınında Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de 2021 yerine 2020'de erken seçim yapılması için anlaştığı konusunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı' ve ‘Türkiye ile yapılan temaslarda erken seçim konusuna değinilip değinilmediği' sorularına, "Böyle bir şey duymadım" yanıtını verdi.

Uşakov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad arasında görüşme için hazırlık yapılıp yapılmadığını soran gazetecilere, "Şimdilik bilmiyorum" diye konuştu.