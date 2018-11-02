Erdoğan: Kaşıkçı'nın cinayet emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington Post için kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Türkiye'nin duruşunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayretlerimiz neticesinde tüm dünya, Cemal Kaşıkçı'nın soğukkanlı biçimde bir suikast timi tarafından öldürüldüğünü öğrendi" dedi.

'CİNAYETİ İŞLEYENLER SUUDİ ARABİSTAN'DA DERDEST EDİLEN 18 ŞÜPHELİNİN İÇİNDE'

Erdoğan, "Cinayeti işleyenlerin, Suudi Arabistan'da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyoruz" ifadelerini kaydetti.

'EMRİN SUUDİ HÜKÜMETİNİN EN ÜST MAKAMLARINDAN GELDİĞİNİ DE İYİ BİLİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal'in katledilmesi emrinin, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz" dedi.



Erdoğan, "Kaşıkçı'nın katlinin üzerinden bir ay geçti, kendisi, en azından İslami usüllere uygun şekilde defnedilmeyi hak etmektedir" şeklinde yazdı.

Erdoğan, "Elimizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık" bilgisini verdi.









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