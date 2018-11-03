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    Rifat Hisarcıklıoğlu

    TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye dünyada en reformcu ilk 10 ülke içinde

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin dünyada en reformcu ilk 10 ülke içinde olduğunu, dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde 43. sıraya yerleştiğini bildirdi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Hisarcıklıoğlu, Gökkube ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Isparta'nın tarımda markalaşmış bir kent olduğunu, gül, elma ve lavantanın marka haline geldiğini söyledi. Fuarda emeği geçen firma sahiplerine plaket veren Hisarcıklıoğlu, ardından Isparta Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Borsa Başkanı Ahmet Adar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu daha sonra Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına (ITSO) geçti.

    Burada ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le görüşen Hisarcıklıoğlu, oda yöneticileri ve üyelerle ITSO Meclis Salonunda bir araya geldi.  Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ITSO ve Isparta Ticaret Borsası'nın 5 yıldızlı hizmet kalitesi sunduğunu, sıkıntıları hükümete ilettiklerini, konutta, beyaz eşyada, mobilyada, otomobil sektöründe KDV, ÖTV indirimlerinin böylece ortaya çıktığını dile getirdi.

    Görevinin dertleri, sorunları çözmek olduğunu ifaden Hisarcıklıoğlu, odalar ve borsalar olarak topladıkları kaynakları üyelerine tekrar aktarabilmek için nefes kredisini başlattıklarını belirtti.

    'DÜNYADA BÖYLE ODALAR BİRLİĞİ SİSTEMİ YOK'

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    © Fotoğraf : DHA
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    Nefes kredisinde üyelerin kullandığı kredilerin yüzde 85'ine kefil olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

    — Dünya'da böyle odalar birliği sistemi yok, kendi üyesine kefil olan. Baba oğula, kardeş kardeşe, komşu komşuya kefil olmuyor. Sen bir odanın üyesi oldun diye, senin birliğin sana kefil oluyor. Üyelerden gelen talep doğrultusunda iş yapma kolaylığı endeksi bulunuyor. Üyeler için işin mutfağında çalışıyoruz. Reform tasarılarını hazırladık. Türkiye dünyada en reformcu ilk 10 ülke içinde. Türkiye, dünyada iş yapma kolaylığı endeksinde 43. sıraya yerleşti. Son 25 seneyi düşünün kaç tane bugünkü gibi sıkıntı atlattık ama hepsini de geçtik.

    'BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK'

    — Bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Çıkarken zorlanır, inerken kolay inersin. Daha önce bu sıkıntıları yaşadık. Bunları aşacağız. Bir tek çözüm şu, birbirimizi ötekileştirmeyeceğiz. Siyasi fikrimizden, etnik kökenimizden, mezhebimizden, farklı düşüncemizden dolayı birbirimizi dışlar, birbirimizi sevmezsek o zaman hep beraber kaybederiz. Bizim bizden başka dostumuz yok. Farklı düşüneceğiz Gayet doğal bu. Farklı olmazsa esas tehlike orada. Benim düşündüğüm gibi hepiniz düşünürse problem var. Farklı düşüneceğiz, istişare edeceğiz. Ortak akılda birleşeceğiz. O da hepimizin hedefi olacak. Bunu yaptığımız sürece hep beraber kazanırız.

    yetersiz bakiye
    © Fotoğraf : Twitter
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    Konuşmanın ardından yönetici ve üyeler, Hisarcıklıoğlu'na çeşitli hediyeler ve halıya işlenmiş portresini hediye etti.

    Hisarcıklıoğlu, buradaki programının ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

    Günaydın'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından hazırlanan Dede Korkut Kitabı'nı hediye etti.

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    Etiketler:
    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta, Türkiye
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