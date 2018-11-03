Dışişleri: ABD'nin PYD/YPG ile angajmanını sonlandırması temel bir gereklilik

Menbiç'te ABD ile Türkiye'nin ortak devriyeye başlaması sonrası Türk Dışişleri'nden açıklama geldi: "Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın Washington ziyaretinde, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile angajmanının sonlandırılmasının temel bir gereklilik olduğunun altı çizildi."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Washington ziyaretinde, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile angajmanının sonlandırılmasının, gerek Türkiye'nin milli güvenliği gerek Suriye'de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizildi.

'EŞGÜDÜM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI İŞLEVSEL HALE GETİRİLMELİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın, 1-2 Kasım'da Washington'u ziyaret ederek, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı John Rood ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konulara ilişkin eşgüdümün artırılması imkanlarının ele alındığına işaret edilerek, bu bağlamda mevcut işbirliği mekanizmalarının işlevsel hale getirilmesinin üzerinde durulduğu aktarıldı.

MENBİÇ MEMNUNİYETİ

Dışişleri bakanları arasında daha önce mutabık kalınan Menbiç yol haritası uyarınca ortak devriyelerin başlatılmasından duyulan memnuniyetin görüşmelerde dile getirildiği vurgulanan açıklamada, Türk tarafının, yol haritasının tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemine işaret ettiği anlatıldı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, ABD'nin PYD/YPG ile angajmanının sonlandırılmasının, gerek Türkiye'nin milli güvenliği gerek Suriye'de sürdürülebilir barış ve istikrarın tesis edilmesi bakımından temel bir gereklilik olduğunun altı çizilmiştir."

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"PYD/YPG'nin geçtiğimiz günlerde Suriye sınırımızda yürüttüğü provokatif faaliyetlere angajman kurallarımız çerçevesinde misliyle karşılık verildiği, sınırımızın ötesindeki terör faaliyetlerini kim olursa olsun tolere etmeyeceğimizi söylemiş olduğumuz ifade edilmiştir."

FETÖ İLE İLGİLİ SOMUT ADIM TALEBİ

"Ayrıca, başta elebaşıları olmak üzere ABD'deki FETÖ mevcudiyetine ilişkin hassasiyetlerimiz tekrar aktarılmış, yakın zamanda bu konuda somut adımlar atılması beklentimiz kayda geçirilmiştir."