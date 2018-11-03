Çavuşoğlu: ABD, Türkiye'ye yaptırım kararından vazgeçmek istedi, bizi aradı

ABD ile yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasını değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

'YAPTIRIMLARA KARŞIYIZ'

"Yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştım. Hiçbir faydası olmamıştır. Gereksiz bir adımdı. Bizde ABD'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Biz bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletler'in yaptırım kararlarına uymak durumundayız. Bunun dışındaki yaptırımlara karşıyız."

'KARŞILIKLI KALDIRMAYA HAZIR MISINIZ DİYE SORDULAR'

"ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız' dediler. Biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız' dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı, gerekli yazışmalar yapıldı. İlgili kurumlara ABD'li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı eşzamanlı olarak bildirmiş olduk."

'TİCARET SAVAŞLARININ ARAÇLARINDAN DÖVİZ KURLARI'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, şu mesajları verdi:

"Bugün döviz kurlarının kimi ülkelerce siyasi saiklerle kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ticari savaşların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli paralarımızı kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, Ukrayna, İran gibi ülkelerle ticaretimizi milli paralar üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Ve birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz."

'D-8 BÜNYESİNDE MİLLİ PARAYLA TİCARET İÇİN TAKAS ODASI'

"Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu amaç doğrultusunda D-8 takas odası kurulmasını önerdik. Buna ilişkin kavram kağıdımızı da sizlere sunduk. D-8 takas odasına katılım aşamalı olabilir, merkez bankalarımız bir araya gelip bunu kendi aralarında tartışabilirler ve bize öneriler getirebilirler."

© REUTERS / Murad Sezer 'Türkiye dolardan vazgeçme rotasına girdi'

D-8 toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammad Hammad Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar Abba İbrahim, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Hj.Yahya, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya Büyükelçisi Mulya Wirana katıldı.