Poroşenko ile Fener Rum Patriği, işbirliği anlaşması imzaladı

Ukrayna lideri Petro Poroşenko, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Poroşenko ilkin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti.

© REUTERS / Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS Putin, Ortodoks dünyasındaki bölünmenin sonuçları hakkında uyardı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyareti, işbirliği anlaşması imzalanmasına sahne oldu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile biraraya gelen Poroşenko, ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tarihi bir gün. Ekümenik Patrik ile işbirliği ve ortak çalışma anlaşması imzaladık."

Ekim ayında Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.