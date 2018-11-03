Diyanet'e yeni görev: Turistlere İslam'ı anlatacak

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Diyanet'in gelecek yıl başlayacağı uygulamalar arasında dikkat çeken maddeler yer aldı.

'AMAÇ TURİSTLERİ DOĞRU BİLGİLENDİRMEK'

Buna göre DİB, Turist Rehberleri Birliği'yle (TUREB) turist rehberlerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalayacak. Amaç ‘turistlere İslam diniyle ilgili doğru bilgilendirme yapılması.'

'TURİST REHBERLERİNE KONFERANS VERİLECEK'

Protokol kapsamında TUREB ve ilgili kurumlar, turist rehberlerine yönelik İstanbul'da geniş katılımlı bir konferans düzenleyecek.

'CAMİLERDE TANITIM YAPILACAK'

Tarihi ve turistik camilerdeki ziyaretçilere yönelik yabancı dillerde İslam dinini, İslam kültür ve medeniyetini, Kuran'ı ve Muhammed peygamberi tanıtıcı broşürler çıkarılacak.

'ÇOCUKLAR, GENÇLER VE SIĞINMACILARA ÖZEL FAALİYETLER'

Ayrıca camilerde çocuklar için imam eşliğinde okuma saatleri düzenlenecek. Borsa çalıştayı yapılacak, kamuoyunda tepki çeken fetvaların önüne geçmek için dil ve üslup rehberi hazırlanacak.

Sığınmacılara yönelik Kuran kursları öğretim programı düzenlenecek.

Ateizm, deizm ve agnostisizm konularında gençlere yönelik iki yayın çıkarılacak.