Diyanet'e yeni görev: Turistlere İslam'ı anlatacak

'AMAÇ TURİSTLERİ DOĞRU BİLGİLENDİRMEK'
Buna göre DİB, Turist Rehberleri Birliği'yle (TUREB) turist rehberlerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalayacak. Amaç ‘turistlere İslam diniyle ilgili doğru bilgilendirme yapılması.'
'TURİST REHBERLERİNE KONFERANS VERİLECEK'
'CAMİLERDE TANITIM YAPILACAK'
Tarihi ve turistik camilerdeki ziyaretçilere yönelik yabancı dillerde İslam dinini, İslam kültür ve medeniyetini, Kuran'ı ve Muhammed peygamberi tanıtıcı broşürler çıkarılacak.
'ÇOCUKLAR, GENÇLER VE SIĞINMACILARA ÖZEL FAALİYETLER'
Sığınmacılara yönelik Kuran kursları öğretim programı düzenlenecek.
Ateizm, deizm ve agnostisizm konularında gençlere yönelik iki yayın çıkarılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)