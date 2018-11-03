Türk Hava Yolları'nın Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarafından çekilen yeni reklam filmi Youtube üzerinden yayına girdi. Film önümüzdeki günlerde tüm dünya televizyonlarında gösterilecek.

Yeni reklam filmini, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı. Çekim mekanı olarak THY’nin 777’si, İstanbul Havalimanı ve İstanbul’un güzelliklerinin kullanıldığı reklamda yeni kabin memuru üniformaları da dikkat çekiyor.

Ünlü yönetmen Ridley Scott, Cennettin Krallığı, Kara Şahin Düştü, Gladyatör, Alien, Blade Runner gibi dev bütçeli filmlerin yönetmenliği yaptı.

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği THY reklamı yayında https://t.co/VTOC6j6GAx pic.twitter.com/XRKKrTOwvp — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 3, 2018

​