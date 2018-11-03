Erdoğan ile Poroşenko, İstanbul'da görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile İstanbul'da görüştü. İkili görüşmeden sonra liderler, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı kapsamındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na başkanlık etti.

© AA / Tevfik Göztepe Poroşenko ile Fener Rum Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı için anlaşma imzaladı

Erdoğan ve Poroşenko'nun Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşmesi, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Poroşenko Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na başkanlık etti. Oturuma, Türkiye heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen oturum, 1 saat 20 dakika sürdü.