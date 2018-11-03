Erdoğan ile Poroşenko, İstanbul'da görüştü

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Poroşenko Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na başkanlık etti. Oturuma, Türkiye heyetinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı Stepan Kubiv, Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin yer aldı.
Basına kapalı gerçekleşen oturum, 1 saat 20 dakika sürdü.
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