Erdoğan ve Poroşenko, ortak açıklama yapıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile İstanbul'da yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıyor.

Erdoğan ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

— Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

— Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır.

— İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik.

— Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı vurguladık.

— Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan ister işgal sonrasında Kırım'dan göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını korumaya devam edecektir.

— Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

— Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır.

— 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.

Poroşenko ise şöyle konuştu:

— Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı son derece verimli geçti.

— Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik.

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