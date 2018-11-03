Erdoğan ve Poroşenko, ortak açıklama yapıyor

Erdoğan ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:
— Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.
— Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır.
— İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik.
— Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı vurguladık.
— Ülkemiz ister Kırım'da yaşayan ister işgal sonrasında Kırım'dan göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını korumaya devam edecektir.
— Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.
— Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır.
— 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.
Poroşenko ise şöyle konuştu:
— Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı son derece verimli geçti.
— Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik.
Ayrıntılar geliyor…
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