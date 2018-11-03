Antalya’da Büyükelçi Karlov’un anısına sergi açıldı

Serginin açılış törenine Rusya Uluslararası İnsani İşbirliği Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı ve Rus-Türk Toplumsal Forumu eş başkanı Eleonora Mitrofanova ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov katıldı.

Müze yöneticisi Rustem Valiahmetov, “Sergi trajik bir tarih olan 19 Aralık 2016’ya adandı. O gün Büyükelçi Andrey Gennadyeviç Karlov’un yaşamı son buldu. Serginin temelini diplomatın dul eşi tarafından teslim edilen (Karlov’un) özel eşyaları, kitap ve eşya koleksiyonu, diplomatik faaliyetleriyle ilgili nadir fotoğraflar oluşturdu” açıklamasında bulundu.

‘Sergide ayrıca 70’li-80’li yılların diplomasisiyle ilgili haberlerin derlendiği hem Sovyet, hem de yabancı dergilerin sergilendiğine’ dikkat çeken Valiahmetov, “Sergiyi müzemizde organize etme fikri Karlov Vakfı, ayrıca Rusya ve Türkiye diplomatik kurumları tarafından desteklendi. Antalya’daki sergi 25 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olarak kalacak, aynı zamanda sergiyi Avrupa’daki çeşitli platformlarda her yıl düzenlenecek hale getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.