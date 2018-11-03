12 milyon dolarlık tablo Antalya'da ele geçirildi

Alanya’da Fransız ressam Henri Matisse’ye ait olan tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tablonun yaklaşık 12 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'nde ifade veren İran vatandaşı M.F., ülkesinde dedesinden miras kalan, Fransız ressam Henri Matisse'nin tablosunun birtakım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak kendisini zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile İranlı A.M.V.'den şikayetçi oldu. Söz konusu tablo da yapılan operasyonla ele geçirildi. Fransız ressam Henri Matisse'ye ait tablonun değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu kaydedildi.

TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI

Tablonun arkasında, ‘Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.'nin ailesine ait olduğunu anlattığı kaydedilen Farsça yazılı metnin yer aldığı sertifika da ele geçirildi.