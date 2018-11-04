YouTuber Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, çocuğunun Youtuber Enes Batur'un paylaşımından etkilenerek kendisine karşı gösterdiği tavırdan dolayı çok etkilendiğini belirterek, Batur hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

© Fotoğraf : Youtube Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un paylaşımı tepki çekti

Erhan Nacar isimli bir baba, çocuğunun Enes Batur’un yaptığı bir paylaşımdan etkilenmesi üzerine annesine “anne ütüyü kullanarak saçlarını düzeltebilirim” dediğini iddia etti. Bu olayın üzerine Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulunan Nacar, ünlü YouTuber’ın bu paylaşımlarının küçük çocukları etkilediğini ve kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, çocukların sosyal medyada Youtuber olarak adlandırılan kişilerin paylaşımlarını örnek alarak ruh sağlıklarının bozulduğunu, gelişim çağında olan gençlerin örnek aldıkları bu kişilerden etkilenerek anne babalarına karşı isyankar bir tavır sergileyip saygısız tutumlar içerisine girdiğini bildirdi.

Uzmanların bu konudaki uyarılarını dikkate almak gerektiğini söyleyen Nacar, çocuğunun Youtuber Enes Batur'un paylaşımından etkilenerek kendisine karşı gösterdiği tavırdan dolayı çok etkilendiğini belirterek, "Çocuğum bu tür görüntülerden etkilendi ve bana karşı sergilediği tavra çok üzüldüm. Sebebini araştırdığımda Youtuber Enes Batur'un son paylaştığı videolardan etkilendiğini anladım. Çocukların daha fazla zarar görmemesi ve bu konuda tedbir alınması adına Batur hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.