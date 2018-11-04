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    İzmir Adliyesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'kayıp tablo' soruşturması

    © AA / Enver Atalay
    Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay Denetim Raporu'nda belediye envanterinde bulunması gereken 33 tablonun kayıp olduğunun belirtilmesi sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

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    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sayıştay Denetim Raporu'nda belediye envanterinde bulunması gereken 33 tablonun kayıp olduğunun belirtilmesi sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

    Valiliğin atadığı muhakkikin yaptığı soruşturma sonucu tabloları demirbaştan düşüren komisyondaki memurların görev ihmalinin bulunduğu tespit edildi.

    '33 TABLO İMHA KAYDIYYLA ENVANTERDEN ÇIKALDI'

    İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 Sayıştay Denetim Raporu'nda, belediye envanterine 1999'da giren, aralarında ünlü ressamlar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Bergen, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca ve Mustafa Esirkuş gibi sanatçılara ait eserlerin de bulunduğu 33 tablonun 2008 yılında "imha kaydıyla" envanterden çıkarıldığı belirtildi.

    Mevzuat hükümlerine göre herhangi bir sanat eserinin imha edilmesinin söz konusu olamayacağının bildirildiği raporda "imha kaydı" bulunan 33 eserden 6'sının belediyenin farklı birimlerinde ortaya çıktığı ifade edildi.

    Raporda, kayıp tablolarının akıbetiyle ilgili Belediye Teftiş Kurulu Başkanlığının da inceleme başlattığı bildirildi.

    Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulguya dayanarak kayıp 27 tabloyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

    Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Valiliği "Memurin Muhakematı Hakkında Kanun"a istinaden olayı araştırmak üzere muhakkik tayin etti.

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    © AA / Arşiv
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    Eski belediye başkanlarından Burhan Özfatura ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile belediye görevlilerin ifadelerine başvuran muhakkikin raporu soruşturma dosyasına girdi.

    Muhakkik raporunda, kayıp tablolarla ilgili belediye başkanlarının kusurunun olmadığı görüşü belirtilerek tabloları demirbaştan "imha kaydıyla" düşüren komisyondaki memurların görev ihmalinin bulunduğu belirtildi.

    'BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU OLUŞTURULDU'

    Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapılarak yerleri tesbit edilemeyen tablolar konusunda başkan Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla Teftiş Kurulu'nun görevlendirildiği, ayrıca Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı bünyesinde de bir araştırma komisyonu oluşturulduğu açıklandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Evrim Aydın
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    İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun, toplam sayısını 46 olarak belirlediği kayıp tablolardan 24'ünün belediyenin farklı birimlerinin duvar ve depolarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada kayıp tabloların sanatsal ve mali değerlerinin belirlenmesi için uzman akademisyenlere bilirkişi incelemesi yaptırıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, demirbaş kaydında yer almasına rağmen depoda bulunamayan tabloların, o tarihte düzenlenen "imha tutanağı" ile kayıttan düşürüldüğünün ortaya çıkması üzerine de bu tutanağı hazırlayan görevliler hakkında kamu davası açıldığı, oluşan kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burhan Özfatura, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Bergen, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, İzmir
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