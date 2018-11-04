Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy: Kaçak yapıların nasıl yıkıldığını hep beraber göreceğiz

© Fotoğraf : DHA Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

Kaçak yapılaşmalara ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da özellikle sabah telefonla bir görüşme yaptım. Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz" dedi.

Ersoy, Uçhisar'da bulunan Güvercinlik Vadisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

'YANINA KAR KAMLADIĞINI HERKES GÖRECEK''

Detaylı incelemelerin yapılacağını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

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"Fırsatçılık yapanlar, 31 Aralık 2017'den sonra bunu bir fırsatçılık gibi görüp bu tarz kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki sisteme, bilgisayara yükleyip ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok ve yanına kar kalmadığını herkes görecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da özellikle sabah telefonla bir görüşme yaptım. Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz. Bizim tespit etmemizden çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık da var bununla ilgili. 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız başta olmak üzere bütün kabine çok hassasız bu konuda, gereğinin de nasıl yapıldığını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. O açıdan kimsenin bir endişesi olmasın."