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16:18 04 Kasım 2018
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
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    TCG Burgazada'nın teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinin önemine vurgu yaptı, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katılarak konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    — Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.

    Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS / Costas Baltas
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    - Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar.

    — Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.

    — Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasbedilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz.

    — Biz kendi gücümüze, kendi imkanlarımıza, kendi kabiliyetlerimize güvendikçe kaynaklarımızı dışarı aktarmak yerine, içerideki girişimcilerimizi destekledikçe Allah da yaptığımız işlerin bereketini veriyor. Başka ülkelerin çok büyük bütçelerle ve çok uzun yıllarda elde ettikleri neticelerin daha iyisine hamdolsun biz daha makul bütçe ve sürelerle ulaşıyoruz.

    — Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığını yüzde 80'lerden yüzde 35'lere kadar indirdi.

    — Türkiye, dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi arasına giren 4 şirketiyle bu listede en fazla şirkete sahip 6. ülke durumuna gelmiştir.

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    Etiketler:
    Aydınreis, TCG Burgazada, Milgem Projesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ege, Doğu Akdeniz
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