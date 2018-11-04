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17:59 04 Kasım 2018
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    İtfaiye

    İtfaiyede düzenlenen defileye yönelik artan tepkiler sonrası, daire başkanı görevinden alındı

    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    Türkiye
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    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen defilenin, sosyal medyada tepki görmesi üzerine İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönderin görevine son verilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

    Defilenin görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası artan tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, itfaiye daire başkanı Cahit Küçükönder'in görevine son verildiğini ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

    'BAŞKANLIĞIMIZIN İZNİ VE BİLGİSİ DIŞINDA YAPILMIŞTIR'

    Erkoç yaptığı açıklamada, "Defile için, kritik ve stratejik bir birim olan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı, yetkisini aşarak ve işgüzarlıkla tahsis eden İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alınmış olup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bir faaliyeti ve etkinliği olmadığı halde ve Başkanlığımızın izni ve bilgisi dışında yapılan bu defile ile alakalı ilgililer hakkında soruşturmanın başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

    İtfaiye daire başkanlığı binasında düzenlenen defilede, itfaiye araçlarının önüne turkuaz halı serildi, ardından da mankenler sırasıyla halıda yürüdü. Stilistlik yapan eski bir itfaiye personelinin organize ettiği öğrenilen defilede mankenler halıda yürürken, itfaiye personelleri de bu anları cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca mankenler, itfaiye araçlarının önünde poz verip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

     

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    Etiketler:
    Kahramanmaraş İtfaiyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş, Türkiye
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