Telefonla bağlandığı programda Müslüman oldu: 'İslam'ın nurundan şu anda gerçekten gözlerim kör oldu'

Beyaz TV'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan bir seyirci, canlı yayında Müslüman oldu. Programın sunucusu yaşananlar karşısında "Tüylerim diken diken oldu" yorumunda bulunurken, canlı yayında Kelime-i Şahadet getirmesinin ardından seyirci 'dine geri döndü'.

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Programına telefonla katılan ve ismini vermek istemeyen seyirci,izleycilerin sorularını yanıtlayan eski İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'ya, "Başıma gelenler çok fena. Benim bir eşim var, kendisi gayrimüslim. Aynı şekilde çocuklarım da gayrimüslim. Cahillik deyip affınıza sığınıyorum, ben de bir zamanlar gayrimüslim oldum. Ama şimdi, Müslüman olmak istiyorum. Allah doğru yoldan ayırmasın, onun yoluna tekrar girmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam" diye sordu.

'GAYRİMÜSLÜM BİRİ İLE EVLENMENİZ UYGUN DEĞİLDİ'

"Sizin dinen bir gayrimüslimle evlenmeniz uygun değil idi, doğru değil idi. Kuran'ın emrine muhalefet etmişsiniz. O taraf geçtiniz, aradığınızı bulamadınız, yeniden Müslüman olmak istiyorsunuz. Şöyle bir 3-4 dakika tövbe istiğfarı getirelim, arkasında da Kelime-i Şahadet getirelim. Bu hanımefendi de yeniden bu tarafa dönmüş olsun."

Kavaklı'nın söylediği Kelime-i Şahadet'i tekrarlayan seyirci, sonrasında "İslam'ın nurundan şu anda gerçekten gözlerim kör oldu" yorumunda bulundu.