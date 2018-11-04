Çocuk basın merkezi ilk kez Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda: Türkiye’de gülümsemeyi öğrendik

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Eleonora Mitrofanova Antalya’da sona eren Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda bu yıl bir ilk olarak çocuk basın merkezinin yer aldığını söyledi.Merkezdeki çocuklar, forumun katılımcılarıyla röportajlar yapıp gazeteciliği deneyimlediler.

Antalya’da dördüncü Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTFO) toplantısı yapıldı. Toplantıya akademisyenler, iş dünyası, basın, sivil toplum ve spor kuruluşlarının yanı sıra turistik kuruluşların temsilcileri katıldı.

Sputnik’e konuşan Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Eleonora Mitrofanova, bu forumda diğerlerinden farklı olarak çocuk basın merkezinin yer aldığını belirtti. Mitrofanova Rossotrudniçestvo ve Akkuyu nükleer santralinin inşaatını yürüten Rosatom’un desteğiyle yürütülen bu proje hakkında şöyle bilgi verdi:

“Bu küçükler Atom TV’den gazeteciler. İlk kez bize eşlik ediyorlar. Etkinliğimiz hakkında film çekiyorlar. Benimle birlikte Rus-Fransız Forumu’na da gelmişlerdi.

— Andrey Degtyarev (@AndreyAID) 1 Kasım 2018

​‘ÇOCUKLAR İÇİN BİR BAYRAM’

‘Atom TV’nin koordinatörü Aleksandr Dubitskiy de “Rosatom ve ‘Rosatom Okulu’nun çocuklara verdiği bu imkan çok değerli. Bu çocukların gelecekte operatör, gazeteci olarak birer birey yetişmesinde çok teşvik edici. Çocuklar büyük mutluluk ve sorumluluk duygusu tadıyorlar, bu onlar için bir bayram” dedi.

© Sputnik / Maksim Durnev ‘Atom TV’nin koordinatörü Aleksandr Dubitskiy.

‘GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞTILAR’

Dubitskiy, çocukların gece saat 02:00’ye kadar çalıştığını, montajları, hazırlıkları kendilerinin yaptığını söyledi.

Dubitskiy “Bu çerçevede iki kamera ile röportaj kayıt deneyimi yaşadık. Çocuklar gelişiyor, bu onlar için tamamen farklı bir yaşam, profesyonellerin nasıl çalıştığını gördüler. Çocuklar insanlar gelip kendileri röportaj yapmak istediklerinde şaşırdılar. Bunu beklemiyorlardı, herkes meşgul olduğu için kimse onlarla konuşmaz diye düşünüyorlardı” dedi.

‘TÜRKİYE TARİHİ KARŞISINDA BÜYÜLENDİM’

Dubitskiy Türkiye ile ilgili duygularını da şöyle aktardı:

“Türkiye tarihi karşısında büyülendim. Antalya Arkeoloji Müzesi’ne yaptığım ziyaret beni çok etkiledi. Türkiye içinde çok şey barındırıyor ve insanlar burada gelip geçerken gülümsüyor. Biz burada gülümsemeyi öğrendik. Çocuklar daha bilgi sahibi oldular, daha geliştiler, gülümsemeye başladılar. Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu anladılar.”

— Andrey Degtyarev (@AndreyAID) 3 Kasım 2018

​‘ANTALYA MUHTEŞEM BİR YER’

Çocuk basın merkezinde yer alan isimlerden biri olan Margarita Juravleva da “Böyle bir etkinlikte bulunma fırsatımızın olması çok güzel. Bu çok kıymetli bir deneyim. Bizimle diğer gazetecilerle olduğu gibi çalışmaları çok güzel. Yaşça küçük ve deneyimsiz olduğumuz için küçümsenmedik. Antalya ise muhteşem bir şehir. Harika bir mimari ve doğa var. Kaleiçi’ne gittik. Orada güçlü bir enerji var. İnsanların renkleri, kafa yapısını orada göreviliyorsunuz. Geleneklerin korunması da harika. Antalya Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Maksim Durnev Çocuk basın merkezinde yer alan Margarita Juravleva.

‘RFTO İKİLİ İLİŞKİLER İÇİN BİR KALDIRAÇ’

Rosatom’un çocuk projesinin merkezinde yer alan bir başka isim Andrey Mahmudov da, projenin başlıca amacının çocuklara profesyoneller gibi çalışmayı öğretmek olduğunu söyledi.

© Sputnik / Durnev Maksim Atom TV projesine katılan Andrey Mahmudov.

Mahmudov “Moskova’daki Atom TV televizyon gazeteciliği festivalinde ‘Daha iyi bir seviyeye geçmelerine izin vermezseniz, çocuklar yerinde saymaya başlar’ şeklinde bir şey söylenmişti. Basın merkezi bu mantıkla hareket ediyor. Daha ileriye gitmek için çalışmanın gerektiğini öğretmeye çalışıyorlar bize. Rus-Türk Toplumsal Forumu da ülkelerimiz arasındaki ilişkinin gelişmesi için bir kaldıraç” dedi.

‘DÜNYADA ANTALYA GİBİ BİR YER OLMASI HARİKA’

Diana Subbot da forumda çalışma fırsatı bulan çocuklardan biriydi. Subbot “Burada olmak çok farklı bir deneyimdi. İkili ilişkilerin gelişimini gözlemlemek, spor, kültür, bilim ve başka birçok alanda çalışan insanlarla konuşmak güzeldi. Forumu ve çalışmalarını kendi gözlerimizle görme imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Maksim Durnev Atom TV’den genç gazeteci Dina Subbot.

İlk kez Türkiye’ye geldiğini belirten Subbot “Burası çok güzel, insanlar çok sıcakkanlı ve hep gülümsüyorlar. Deniz çok temiz ve sıcak. Dağlar ve denizleriyle harika bir manzarası var. Özellikle Kaleiçi’ni çok sevdim. Orada Osmanlı’yı hissedebiliyorsunuz. Dar sokaklar, güzel inşa edilmiş evler, eski yapılar, iyi insanlar var. Dünyada böyle bir yer olması harika” dedi.

‘ÖNEMLİ İSİMLERLE TANIŞTIK’

Kirill Novikeviç de forumu çok sevdiğini belirterek, politikacı ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimlerle tanıştıklarını kaydetti. Novikeviç, forumun iki ülke için çok önemli olduğunu vurgulayarak gelecek planlarını anlattı:

“Ben video alanıyla, bilgilendirici televizyon programlarıyla ilgileniyorum. İleride televizyonda çalışmayı planlıyorum.”

© Sputnik / Durnev Maksim Çocuk basın merkezinde yer alan Kirill Novikeviç.

Novikeviç, gelecekte de Türkiye’ye bir kez daha gelmek istediğini söyledi.