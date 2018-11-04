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17:59 04 Kasım 2018
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    Ahmet Kural

    Ahmet Kural cephesinden son açıklama: Müvekkilim hakkında linç girişiminde bulunulmaktadır

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, dün yaptığı açıklamanın ardından bu gün de bir açıklama yaptı. Olayın yargıya intikal ettiğini belirten Aydın, "Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir" ifadelerini kullandı.

    Ahmet Kural
    © AA /
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    Sıla'yı darp ettiğinden dolayı yarın savcılığa ifade vermeye hazırlanan Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın, yeni bir açıklama yaptı.

    'KÜL TABLASI İLE DARP İDDİASI, SILA TARAFINDAN YALANLANMIŞTIR'

    Aydın, "Dünkü açıklamamda belirttiğim gibi, herkesin ve tarafların avukatlarının olayın yargıya intikal ettiğini ve taraflardan birinin henüz ifade vermediği gerçeğini algılaması gerekmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı bilgi paylaşımına bir son verilmelidir. Kadına şiddet iddiası ile başlayan süreç, yapılan açıklamalarla ve manipülasyon içeren bilgilerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi ile amacını aşan bir noktaya taşınmak istenmektedir.
    Görmekteyiz ki, dün akşam ulusal bir kanalın ana haber bülteninde de yer alan; karşı tarafın avukatının hazırladığı şikayet dilekçesinde belirtilen ‘kül tablası ile darp' iddiası, savcılık ifadesinde Sıla Gençoğlu'nun kendisi tarafından yalanlanmıştır. Böylece son 2 gündür gündemde olan kül tablası ile darp iddiasının gerçek olmadığı kamu vicdanında da kesinleşmiştir. Ancak, iddia sahiplerinin gerçeği bilmelerine rağmen yaptıkları açıklamalar ile kamuoyunu yanıltan haberlerin yapılmasına sebebiyet verilmiştir" ifadelerini kullandı.

    Ahmet Kural
    © Fotoğraf: Twitter
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    'DÜZENLENEN DARP RAPORUNUN KİŞİSEL BEYAN OLDUĞU ÇOK NETTİR'

    Düzenlenen darp raporunun doktorun bulgularına dayanmadığı iddiasında bulunan Aydın, "Benzer bir durum darp raporu için yapılan haberlerde de bulunmaktadır. İddia edilen olayın 2 gün sonrasında, özel bir hastanenin düzenlediği raporda; karşı tarafın idrarda kanama, vb. kendi beyanları, tıbbi muayene bulgusu gibi yansıtılmıştır. Bu bilgilerin kişisel beyan olduğu, doktorun bulgusu olmadığı çok nettir. Uzun dönemli bir rapor gibi aktarılan raporda, muayeneyi yapan doktor, hastanın genel durumunu ‘iyi' olarak nitelemiş ve sadece 7 günlük bir rapor düzenlemiştir. Bu konuların tamamı, bir manipülasyon aracı değil, hukuk süreci içinde uzmanlar tarafından değerlendirilecek konulardır. Bu gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasının ardından, bu kez de ‘kaynağı belli olmayan' kimselere dayandırılarak, 24 Ekim günü bir evde müvekkilimin karşı tarafın sırtında vazo kırdığı iddiası gündeme getirilmiştir. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır. Tek merkezden servis edildiğini düşündüğümüz gerçek dışı paylaşımların maksadı kamuoyunda davanın seyrini etkilemek ve müvekkilim hakkında bir linç girişiminde bulunmaktır. Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan ve kariyeri ile herkesin takdir ettiği müvekkilime yönelik bu itibarsızlaştırma çabaları, henüz ifadesini bile vermemiş olan müvekkilim için ağır bir mağduriyet yaratmaktadır" dedi.

    Ahmet Kural
    © Fotoğraf: Twitter
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    'ASILSIZ İDDİALAR VE İFTİRALARLA İLGİLİ YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

    Oyuncu Ahmet Kural hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yasal yollara başvuracaklarını belirten Aydın, "Son olarak da karşı tarafın şikayet dilekçesinde kapsam içine alınan kasten yaralama iddiası, dün itibariyle sanki yeni bir suç iddiası ve ‘yeni bir dava' konusu gibi sunulmuş, kullanılan yöntemler hukuki temelden çıkmıştır.
    Olay, hukuk sürecinden çıkarılarak, medya üzerinden veya manipülasyona dayalı yürütülen yeni bir mecraya çekilmek istenmektedir. Bu niyeti açıkça görmekteyiz ve buna müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de yargıyı etkilemeye çalışmak suçtur. Amacını aşan bir hal alan bu maksatlı girişimlerin sonlanması adına bu tarz asılsız iddialar ve iftiralarla ilgili kişi ve kurumlar hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Sıla Gençoğlu'dan Ahmet Kural'a darp suçlaması, Sibel Aydın, Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu, Türkiye
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