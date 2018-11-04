Atatürk Havalimanı'nda kaza: 9 kişi yaralandı

Atatürk Havalimanı apronunda özel bir yer hizmetleri şirketine ait bagaj traktörü, yine özel bir şirkete ait temizlik personelini taşıyan servis aracı ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle iki araç da servis yolunda savruldu.

Atatürk Havalimanı’nda apronda Turkish Ground Services (TGS) aracı ile Airpak'a ait personel servisi çarpıştı.Kaza havalimanında N apronunda meydana geldi.#AtatürkHavalimanı#Tgs#Airpak pic.twitter.com/RD769Ey3HH — Uçak ve Uzay Bilimleri Topluluğu (@ticaretucakuzay) November 4, 2018

​YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kazada bagaj traktörünü kullanan Metin Erdoğan, servis aracını kullanan Türker Malaldır ile servis içerisinde bulunan Gurbet Sevindik, Selda Öztürk, Özkan Güngör, Abdulkadir Yıldırım, Musa Erden, Ömer Teryaki, Semra Aytekin, Sevilay Kılıç yaralandığı belirtildi.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.