Mediar'dan yerel seçim anketi: AK Partililer'in yüzde 17'si de artık partilerine oy vermeyeceğini dile getiriyor

© AFP 2018 / Adem Altan Son seçim anketi sonuçlarına göre AK Parti 'şaşırtabilir'

Mediar Araştırma şirketi, yerel seçimler öncesinde ilk anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Ankette öne çıkan bölümler şöyle:

SEÇMEN KRİZ VAR DİYOR

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ankette, kamuoyunun yüzde 77.86'sı Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu düşünüyor.

Krizin en büyük gerekçesi olarak yanlış ekonomi yönetimi olduğunu savunanların oranı ise yüzde 57.89 olarak gösteriliyor.

Seçmenin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görürken, araştırmaya katılanların yüzde 33.42'si ise ülke içindeki ekonomik güçlerin spekülasyonunu kriz gerekçesi olarak görüyor.

DAHA ÖNCE AK PARTİ'YE OY VERMİŞ YÜZDE 17'LİK BİR SEÇMEN GRUBU, TEKRAR AK PARTİ'YE OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 17.88'i yerel seçimde tekrar AKP'ye oy vermeyeceğini söylüyor.

CHP'Lİ SEÇMENİN YÜZDE 13'Ü YENİ ARAYIŞTA

CHP'li seçmenin yüzde 13.13'ü de yeni parti arayışına gireceğini belirtiyor. Seçmen sadakati bakımından siyasi partiler İyi Parti yüzde 87.30, CHP yüzde 86.87, HDP yüzde 86.41, MHP yüzde 82.47, AKP yüzde 82.12 şeklinde sıralanıyor.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MEMNUNİYET YÜZDE 37 SEVİYESİNDE

İstanbulluların yüzde 72.03'ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ismini biliyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olanların oranı yüzde 37.12… Seçmenin yüzde 84.39'u ilçe belediye başkanının ismini biliyor. Seçmenin yüzde 39.37'si ilçe belediye başkanından memnun değil.

© AA / Murat Kula ORC'den yerel seçim anketi: MHP yükselişe geçerken, CHP, HDP ve İYİ Parti düşüşte

İstanbullular önümüzdeki pazar günü yerel seçim olsa hangi partinin adayını desteklersiniz sorusuna ise yüzde 35.46 oranında AK Parti diyor. İstanbulluların yüzde 25.26'sı CHP, yüzde 10.49'u HDP, yüzde 7.87'si MHP, yüzde 7.53'ü İYİ Parti tercihi yapıyor. Seçmen ilk tercihi dışında bir partiyi seçmek zorunda kalırsa aday profili öne çıkıyor.

İTTİFAK OLUMLU KARŞILANIYOR

Seçmenin yüzde 56.26'sı seçimlerde partilerin ittifak yapmasını olumlu buluyor. Seçmenin yüzde 41.45'i ittifak olması halinde AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı, yüzde 24.97'si ise CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakını destekleyeceğini söylüyor. Hiçbirini desteklemeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 22.47.

MİLLİYETÇİ SEÇMEN AK PARTİ'DE

Kendisini 'Milliyetçi' olarak niteleyen seçmen, önümüzdeki Pazar günü yerel seçim olsa AKP'ye oy vereceğini belirtiyor. 'Milliyetçi' seçmenlerden yüzde 38.83'ü AK Parti'ye, yüzde 25.99'u MHP'ye, yüzde 10.78'i İYİ Parti'ye, yüzde 5.86'sı CHP'ye, yüzde 2.06'sı da HDP'ye oy vereceğini söylüyor. Muhafazakarların yüzde 80.26'sı ise AKP'ye oy vereceğini belirtiyor. MHP'ye oy vereceğini söyleyen muhafazakarlar yüzde 3.16'da kalıyor.

'ATATÜRKÇÜ' SEÇMENİN TERCİHİ CHP

Kendisini 'Atatürkçü' olarak niteleyen seçmenlerin yüzde 79.54'ü CHP'ye oy vereceğini söylüyor. İYİ Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 4.43, AK Parti'ye yüzde 3.80, MHP'ye yüzde 1.90. Adaylara bağlı diyenlerin oranı ise yüzde 7.17.

EĞİTİM DURUMU ARTTIKÇA SEÇMEN CHP'YE YÖNELİYOR

Eğitim durumlarına bakıldığında lisans ve lisansüstü seçmenler CHP'ye oy veriyor. Lise, ortaokul, ilkokul mezunu, okur yazar olan ve okur yazar olmayan seçmen de AK Parti'yi tercih ediyor.