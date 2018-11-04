Cihangir İslam'dan yeni açıklama: Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım

Meclis'teki yaptığı tartışma yaratan konuşma sonrası Cihangir İslam, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı.
İslam yaptığı açıklamada, "Aziz Milletim, Görevimi yapıyorum. Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım. Gönüllü. Siz benim cemaziyyülevvelimi bilirsiniz. Bir de söylenenlere bakın. Karar sizlerin. Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana. Vekil" ifadelerine yer verdi.
Aziz Milletim,— cihangir islam (@cihangirislam) November 4, 2018
Görevimi yapıyorum.
Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım.
Gönüllü.
Siz benim cemaziyyülevvelimi bilirsiniz.
Bir de söylenenlere bakın.
Karar sizlerin.
Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana.
Vekil
'ALLAH İÇİN BUNLARA İSLAMCI DEMEYİN'
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