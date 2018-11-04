Cihangir İslam'dan yeni açıklama: Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım

Meclis'teki yaptığı tartışma yaratan konuşma sonrası Cihangir İslam, sosyal medya üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

İslam yaptığı açıklamada, "Aziz Milletim, Görevimi yapıyorum. Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım. Gönüllü. Siz benim cemaziyyülevvelimi bilirsiniz. Bir de söylenenlere bakın. Karar sizlerin. Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana. Vekil" ifadelerine yer verdi.

Aziz Milletim,



Görevimi yapıyorum.

Hakikati, bunların gerçek yüzünü anlayabilmeniz için teşrih masasına yattım.

Gönüllü.

Siz benim cemaziyyülevvelimi bilirsiniz.

Bir de söylenenlere bakın.

Karar sizlerin.

Ya Hakikat'ten yana olacaksınız, ya da bunların yalanlarından yana.



Vekil — cihangir islam (@cihangirislam) November 4, 2018

​'ALLAH İÇİN BUNLARA İSLAMCI DEMEYİN'

© AA / Güven Yılmaz Saadet Partili Cihangir İslam hakkında soruşturma

İslam, 31 Ekim'deki Meclis konuşmasında, "Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir, doğru ile yanlış çatışır, yanlış ile yanlış da çatışır; batıl ile batıl da çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz. Allah için bunlara İslamcı falan demeyin, bunlar Makyavelist, bunlar Oportünist bunlar beceriksiz, bunlar dünyaya yapıştılar ve acısını şimdi milletten çıkartıyorlar, değerli arkadaşlarım" ifadelerini kullanmış daha sonrasında ise hakkında soruşturma açılmıştı.