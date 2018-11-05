Konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu haberlere konu olay yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Görüntülerde, Kırşehir eski Valisi Necati Şentürk'ün, Fatma Tuz Zehra Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere, 'Selamünaleyküm' dediği, öğrencilerin ise, “Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Elimizde Kur’an. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’ız Müslüman. Ayrılmayız bu yoldan. Hep doğru yoldan. Kitaba sünnete sarılan, emirlerini yapan, yasaklardan kaçınan Müslüman’ız Müslüman” şeklinde yanıt verdiği görülüyor.
Kırşehir'de 'dini andımız': Soruşturma başlatıldı https://t.co/4oQmmHaWrL pic.twitter.com/S104fukzJ8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 4, 2018
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