Ahmet Hakan: Anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu devletin başına geçse, Orhan Baba onunla da acayip iyi anlaşacak

Ahmet Hakan, " Ankara ve İstanbul'da kim kiminle yarışacak? " başlığıyla yayımlanan yazısında "Orhan Baba mesela Demirel'le baba-oğul gibiymiş. Mesela Ecevit'in hayranıymış. Mesela Özal'la tam bir dost imiş. Şimdi de eskiden beri tanıyıp sevdiği Recep Tayyip Erdoğan'dan yana Orhan Baba" ifadesine yer verdi.

Gencebay'ın "Ben ülkesini seven, parti ve particilik yapmayan, devletini koruyan bir anlayıştayım" ifadesini hatırlatan Hakan, şöyle devam etti:

— Buradan anlıyoruz ki… Olmaz ya… Mucizevi bir olay olsa… Ve Kemal Kılıçdaroğlu devletin başına geçse… Orhan Baba onunla da acayip iyi anlaşacak. Allah hepimize uzun ömür verirse ve tabii Türkiye'de bir iktidar değişikliği söz konusu olursa. bugün Orhan Baba'ya "yalaka" falan diye sataşanların, o gün "Yaşa Orhan Baba" diyeceklerini; bugün Orhan Baba'yı pek sevenlerin, o gün Orhan Baba'ya fena halde zıt gideceklerini…