Ahmet Hakan: Anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu devletin başına geçse, Orhan Baba onunla da acayip iyi anlaşacak

Gencebay'ın "Ben ülkesini seven, parti ve particilik yapmayan, devletini koruyan bir anlayıştayım" ifadesini hatırlatan Hakan, şöyle devam etti:
— Buradan anlıyoruz ki… Olmaz ya… Mucizevi bir olay olsa… Ve Kemal Kılıçdaroğlu devletin başına geçse… Orhan Baba onunla da acayip iyi anlaşacak. Allah hepimize uzun ömür verirse ve tabii Türkiye'de bir iktidar değişikliği söz konusu olursa. bugün Orhan Baba'ya "yalaka" falan diye sataşanların, o gün "Yaşa Orhan Baba" diyeceklerini; bugün Orhan Baba'yı pek sevenlerin, o gün Orhan Baba'ya fena halde zıt gideceklerini…
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)