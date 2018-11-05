Kılıçdaroğlu'ndan karikatür albümü: Erdoğan'a dokuz soru yöneltti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik krizden çıkış için önerdiği 13 madde ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelttiği 9 soruyu karikatür albümü olarak bastırdı. Albümdeki karikatürleri Kılıçdaroğlu kendisi seçti.
Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, 13 maddelik ekonomi reçetesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği 9 sorunun basılarak örgüte dağıtılması talimatı vermişti. Mizah dergilerini yakından takip eden Kılıçdaroğlu, ekonomi için 13 madde ve 9 soruyu özellikle gençlerin daha iyi anlaması ve anlatması için bu kez böyle bir yönteme başvurdu.
Mizahla anlatım fikrini Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün'e açan Kılıçdaroğlu, Leman ekibinin bir karikatür albümü hazırlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine, ekonomi için 13 madde ve 9 soru karikatür albümü olarak da basıldı. Albümde yer alan karikatürlerin bir kısmı Leman dergisinde daha önce yer alırken, bir kısmı da özel olarak çizildi. Daha önce yayınlanan karikatürleri Kılıçdaroğlu'nun seçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kâğıt fiyatlarının artması nedeniyle boyutlarını küçülten Leman Dergisine destek için böyle bir albüm hazırlattığı öğrenildi.
İLK VE SON SAYFADA KILIÇDAROĞLU VAR
Albümün ilk ve son sayfalarında Kılıçdaroğlu'nun karikatürü yer alıyor. Kılıçdaroğlu'un yanında, "Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık, çok net 13 madde halinde yapılması gerekenleri sıraladı" yazısı bulunuyor. Ardından 13 maddelik ekonomi reçetesi başlıyor.
Albümün son sayfasında ise Kılıçdaroğlu, "İstediğin soru ile başlayabilirsin" diyor. Bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor. 150 bin tane bastırılan albüm, 81 il gençlik kolları aracılığıyla dağıtılacak.
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelttiği dokuz sorudan bazıları şöyle:
"Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle, samandan mercimeğe, canlı hayvandan, ete kadar tarım ürünlerini ithal et' diyenler dış güçler miydi? Yandaşlarına Türkiye'nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansınlar' diyenler dış güçler miydi? Hadi ihaleleri dolarla verdin ‘Yandaşlarına dolarla gelir garantisini de ver' diyenler dış güçler miydi? Hadi, dolarla yandaşlarına gelir garantisi de verdin, peki ‘Yandaşlarının sözleşme değeri 123 milyar dolar olan projelerinin dış borçlarına devleti kefil et' diyenler dış güçler miydi? ‘Döviz geliri olmayan şirketlerin, döviz cinsinden borçlanmalarına izin ver' diyenler dış güçler miydi?"
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