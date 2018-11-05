Gökçek, 'Kendi adına anket yaptırıyor' iddiasına tepkili: Sen bizim aramıza fitne sokamazsın

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e tepki gösterdi. Gökçek, kendisi için anket yaptırdığını iddia eden Öztürk'e "Sen Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu arasına fitne sokamazsın" dedi.

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddia eden gazeteci Saygı Öztürk'e kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Saygı Öztürk, 'Melih Gökçek başkalarına kendi adına anket yaptırıp kendini birinci çıkartıyor' diye yazmış. İspat etmezsen namertsin Saygı Öztürk. Ya attığın pisliği ispat edeceksin, ya da attığın pislikte boğulacaksın" diyen Gökçek, sözlerinin devamında "Saygı Öztürk sen, Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine. İnşallah cumhur ittifakı yerelde de devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek" ifadesini kullandı.

Gökçek, daha sonra yerelde cumhur ittifakının CHP'den kesin alacağı ilçe sayısının 9 olduğunu iddia eden bir anketin sonucunu yayınladı.

CUMHUR İTTİFAKI CANDIR…👍👍



YERELDE CUMHUR İTTİFAKININ SADECE İSTANBUL DA

CHP’DEN KESİN ALACAĞI

İLÇE SAYISI 9…(İNŞAALLAH)



İŞTE İSPATI⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/wBCtuHzelo — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 4, 2018

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