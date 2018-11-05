Alkollü iş adamı polisten kaçarken kaza yaptı: 'Para problem değil, çözün şu kelepçemi'

Samsun'da alkollü araç kullanan iş adamı T.S., polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınacağını anlayan sürücü, polis ekiplerine "Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine kovalanan iş adamı T.S., lüks aracı ile M.V. idaresinde seyir halinde olan 34 GH 2358 plakalı otomobile çarptı.

DHA'nın aktardığı habere göre, kaza yapınca durmak zorunda kalan T.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ters kelepçe vurularak polis otosuna bindirilen T.S., polis ekiplerine seslenerek "Kurbanın olayım, para problem değil ya. Çözün şu kelepçemi" dedi.

Gözaltına alınan ve 2.07 promil alkollü olduğu belirlenen T.S.'nin çarptığı aracın sürücüsü M.V. de bulundukları araçta yaşadıklarını anlattı.

M.V., "Ben eşimle birlikte yoldayken, arkadan siren sesleriyle gelen araç bir anda önümüze çıktı ve kaza yaptık. Bize çarpınca durmak zorunda kaldı ve polis müdahale etti" diye konuştu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen T.S.'nin lüks aracı otoparka çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.