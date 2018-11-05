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10:29 05 Kasım 2018
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    Rıza Sarraf

    Rıza Sarraf hakkında yalı davasında yakalama kararı

    © AA /
    Türkiye
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    Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yakalama kararı çıkarıldı.

    Rıza Sarraf
    © AA /
    Sarraf, New York'un en lüks otelinde görüntülendi
    Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemes'indeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı. Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.

    Sarraf'ın celse arasında tahliye olduğuna dair basında haberler çıktığının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi için sanık Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

    Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.

    NE OLMUŞTU?

    Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

    Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf
    © Fotoğraf : Twitter
    Ebru Gündeş: Eşim yaptırdı, benim bir ilgim bulunmamakta
    İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık' suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

    Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini, bu sürecin savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden davanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine karar vermişti.

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    Etiketler:
    tadilat, yalı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ebru Gündeş, Rıza Sarraf, ABD, New York, Kanlıca, Beykoz
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