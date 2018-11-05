İstanbul Müftüsü Yılmaz, Diyanet'ten gelen yazıya açıklık getirdi: Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemeli

Birgün'de yer alan habere göre, Çatalca Ulu Camii'nde sabah namazında gençlere seslenen Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın her görevliden 10 gençle yakından ilgilenmesini istediğini, son gönderilen yazıda "Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak" talimatının verildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talimatı çerçevesinde İstanbul Müftülüğü olarak cami buluşmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

— Diyanet İşleri Başkanımız, her görevlinin 10 gençle yakından ilgilenmesini istiyor. Son gelen yazıda da ‘Her görevlimiz 10 genci kendi evladı gibi görüp onlarla meşgul olacak' diyor. Yani her görevlimiz 10 genci üzerine zimmetlemelidir. Çünkü insan oğlunun, ilgiye, sevgiye ve dostluğa ihtiyacı var. Bu ihtiyacı sanal ortamlarda değil, doğal ortamlarda karşıladığı zaman güzel. Onun için çocuklarımıza hayatın sadece bu dünyada yaşadıklarımızdan ibaret olmadığını bunun dışında bir edebi hayatın olduğunu anlatmalıyız.