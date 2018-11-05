Kayıt
13:33 05 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Cemal Kaşıkçı, soruşturma, konsolosluk

    Sabah: Kaşıkçı cinayetinin delillerini 'Silici ekip' kararttı

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bir bilgi daha ortaya atıldı. Sabah gazetesinde yer alan özel habere göre Suudiler, Kaşıkçı’nın cesedinden kurtulmak ve delilleri karartmak için cinayetten 9 gün sonra İstanbul’a bir kimyager ve bir toksikoloji uzmanı gönderdi.

    Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.
    © Fotoğraf : Twitter
    Kaşıkçı'nın oğulları konuştu: Babamızın cesedi bize verilmeden bu konu kapanamaz
    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden tam 9 gün sonra, Suudilerin Kaşıkçı'nın cesedinden kurtulmak ve delilleri karartmak için İstanbul'a bir kimyager ve bir toksikoloji uzmanı gönderdiği aktarıldı.

    Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın özel haberine göre, 11 Ekim'de Türkiye'ye gelen 11 kişilik ekip içinde kimyager Ahmed Abdulaziz Aljanobi ve toksikoloji uzmanı Khaled Yahya Al Zahrani de bulunuyordu.

    'Güvenilir kaynaklardan' edinildiği ifade edilen bilgilere göre ekip, cinayetin aydınlatılması için araştırma yapmaya değil, bilakis delilleri karartmaya geldi. 11 Ekim günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan kimyager ve toksikoloğun Başkonsolosluk'ta delilleri kararttığı değerlendiriliyor.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    'Cemal Kaşıkçı İsrail üretimi yazılımla gözetlendi' iddiası
    Bu tür olaylarda, sonradan delil karartan uzmanlara 'silici' deniliyor. Sabah Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bilgilere göre kimyager ve toksikoloji uzmanı İstanbul Başkonsolosluğu'na ayın 12'sinden itibaren düzenli olarak tam bir hafta boyunca gitti. Beşiktaş'ta lüks bir otelde kalan Aljanobi ve Al Zahrani, Başkonsolosluk dışında rezidansta silme çalışmalarında bulundu.

    'Araştırma ekibi' adı altında gelen beraberlerindeki 9 kişilik heyetle 17 Ekim'e kadar Başkonsolosluğa gidip gelen kimyager ve toksikoloğun 20 Ekim'de Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

    ARAMAYA AÇILMADI

    Başkonsolosluk ve rezidansın bu ikilinin, cesetten kurtulma ve temizlik faaliyetlerinden önce aramaya açılmadığı da değerlendiriliyor. Rezidanstaki arama İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin hemen ardından gerçekleşmiş, daha doğrusu Suudiler aramadan hemen önce 16 Ekim'de Uteybi'yi geri çekmişti. Emniyet birimleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 ve 16 Ekim'de arama yapmıştı. Rezidanstaki arama ise 17 Ekim'de gerçekleşmişti. Suudi ekipte yer alan kimyager ve toksikoloğun da ayın 17'sine kadar Başkonsolosluk ve rezidansta 'temizlik' yaptığı belirtiliyor.

    'ASİT DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
    Erdoğan: Kaşıkçı'nın cinayet emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini iyi biliyoruz
    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Sözen, Suudi uzmanların 'temizlik' amacıyla gelmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Toksikoloğun çalışma alanı zehir bilimleri üzerinedir. Bu tür maddelerin etrafa bulaşması da söz konusuysa bunların temizlenmesi amacıyla orada bir toksikolog eşliğinde bir kimyacının bulunması doğaldır. Bu kişiler, etrafa bulaşmış herhangi bir toksik maddenin, asit özellikli maddelerin temizlenmesini sağlabilecek donanıma sahiptir. Maktulün cesedi üzerine asit dökülerek tanınmaz hale getirmeye çalışılmış olabilir. Etrafa sıçrayan vücut sıvılarının etraftan temizlenmesi de amaçlanmış olabilir. Tabii bunların hepsi farazi…"

    'SUUDİLER TEMİZLİK İÇİN GELDİ'

    Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba şunları söyledi: "Bu iki uzman, maktulün cesedinin parçalandığı esnada etrafa saçılan doku, kan örneklerini ortadan kaldırmak için gelmiş olabilir. Anlaşılan Suudiler, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, kesilmesi ve sonrasında olay yerinin temizlemesi için iki ekip yolladı. Suudi heyette toksikoloji uzmanı ve kimyagerin olması cesedin parçalandığının da bir göstergesi. Bu uzmanlar önceden konutun içine girerek temizlik çalışması yapmıştır. Suudiler, olay yeri inceleme ekiplerini de bu nedenle oyaladılar. Çok ciddi bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre olay yeri inceleme ekipleri incelemede kan numunesi buldu. Ve duvardan da örnek aldı. Bu da Suudilerin temizleme işlemini tamamen gerçekleştiremediğini gösteriyor."

    Etiketler:
    ekip, delil karartma, cinayet, Cinayet Masası, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sabah gazetesi, Savaş Kurtbaba, Şevki Sözen, Nazif Karaman, Abdurrahman Şimşek, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Göçmen konvoyundaki 17 yaşındaki Isabel Arguete ile 21 yaşındaki Not Muez yol kenarında öpüşüyor.
    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu yolu yarıladı
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet