Sabah: Kaşıkçı cinayetinin delillerini 'Silici ekip' kararttı

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman'ın özel haberine göre, 11 Ekim'de Türkiye'ye gelen 11 kişilik ekip içinde kimyager Ahmed Abdulaziz Aljanobi ve toksikoloji uzmanı Khaled Yahya Al Zahrani de bulunuyordu.
'Güvenilir kaynaklardan' edinildiği ifade edilen bilgilere göre ekip, cinayetin aydınlatılması için araştırma yapmaya değil, bilakis delilleri karartmaya geldi. 11 Ekim günü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan kimyager ve toksikoloğun Başkonsolosluk'ta delilleri kararttığı değerlendiriliyor.
'Araştırma ekibi' adı altında gelen beraberlerindeki 9 kişilik heyetle 17 Ekim'e kadar Başkonsolosluğa gidip gelen kimyager ve toksikoloğun 20 Ekim'de Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.
SABAH, dünyayı sarsan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir bilgiyi daha gündeme getiriyor…https://t.co/HgF14NXIGo— Sabah Gazetesi (@Sabah) November 5, 2018
ARAMAYA AÇILMADI
Başkonsolosluk ve rezidansın bu ikilinin, cesetten kurtulma ve temizlik faaliyetlerinden önce aramaya açılmadığı da değerlendiriliyor. Rezidanstaki arama İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin hemen ardından gerçekleşmiş, daha doğrusu Suudiler aramadan hemen önce 16 Ekim'de Uteybi'yi geri çekmişti. Emniyet birimleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 ve 16 Ekim'de arama yapmıştı. Rezidanstaki arama ise 17 Ekim'de gerçekleşmişti. Suudi ekipte yer alan kimyager ve toksikoloğun da ayın 17'sine kadar Başkonsolosluk ve rezidansta 'temizlik' yaptığı belirtiliyor.
'ASİT DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR'
'SUUDİLER TEMİZLİK İÇİN GELDİ'
Emekli Cinayet Masası Dedektifi Savaş Kurtbaba şunları söyledi: "Bu iki uzman, maktulün cesedinin parçalandığı esnada etrafa saçılan doku, kan örneklerini ortadan kaldırmak için gelmiş olabilir. Anlaşılan Suudiler, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, kesilmesi ve sonrasında olay yerinin temizlemesi için iki ekip yolladı. Suudi heyette toksikoloji uzmanı ve kimyagerin olması cesedin parçalandığının da bir göstergesi. Bu uzmanlar önceden konutun içine girerek temizlik çalışması yapmıştır. Suudiler, olay yeri inceleme ekiplerini de bu nedenle oyaladılar. Çok ciddi bir kaynaktan aldığımız bilgilere göre olay yeri inceleme ekipleri incelemede kan numunesi buldu. Ve duvardan da örnek aldı. Bu da Suudilerin temizleme işlemini tamamen gerçekleştiremediğini gösteriyor."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)