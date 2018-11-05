Erdoğan: Son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık

İstanbul'da Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık" dedi. Erdoğan, 513 bin engelliye evinde, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de yapımı tamamlanan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.

"Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır" diyen Erdoğan, " Ülkemizde bu tür evlatlarımız yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdir. Bu eski devir görüntülerini ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gösterdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini belirterek, "Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Hedeflerimizden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor.

​'OTİSTİK BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BİR EYLEM PLANI HAZIRLADIK'

— 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına önem veriyoruz.

— Kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bin işçi kadrosunda engelli istihdamı gerçekleştirdik. Otistik bireylere yönelik özel bir otizm eylem planı hazırladık.

— Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır.

'TÜRKİYE İLERİYE GİTTİKÇE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ SALDIRILARA MARUZ KALDI'

— Ülkemizde bu tür evlatlarımız yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdir. Bu eski devir görüntülerini ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gösterdik.

- Türkiye ileriye gittikçe, tarihimizde görülmemiş saldırılara maruz kaldık. Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka devlet yoktur, bunu böyle bilin. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hâlâ sağlık reformunu dahi gerçekleştiremediler.

— Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak da o derece kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi sağlamayı başardık. Terör örgütlerine 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke haline yine bu sayede geldik. Birileri gibi tankları görüp ondan sonra Bakırköy Belediyesi'ne kaçmadık. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

'KAZANIRSAK HEP BİRLİKTE KAZANACAK, KAYBEDERSEK HEP BİRLİKTE KAYBEDECEĞİZ'

- Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen, hedeflerimize doğru yürüme kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimiz ile milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

— Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

— Bugüne kadar saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum.