Kayıt
13:33 05 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık

    © AA / Cem Öksüz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 06

    İstanbul'da Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık" dedi. Erdoğan, 513 bin engelliye evinde, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet verildiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Küçükçekmece'de yapımı tamamlanan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında konuştu.

    Erdoğan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde
    © AA /
    Erdoğan: Öğrenci Andı, ezanı Türkçe okutmak isteyenlerin metnidir
    "Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır" diyen Erdoğan, " Ülkemizde bu tür evlatlarımız yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdir. Bu eski devir görüntülerini ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gösterdik" ifadesini kullandı.

    Erdoğan, Türkiye'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini belirterek, "Nice oyunları bozan bir ülke haline birlikte geldik. Meydanlara birlikte çıktık. Birileri gibi tankları görüp de kaçmadık. Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Hedeflerimizden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Hedeflerimizden vazgeçmedik" diye konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor.

    ​'OTİSTİK BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BİR EYLEM PLANI HAZIRLADIK'

    — 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamına önem veriyoruz.

    — Kamuda 54 bin memur, kamu ve özel sektörde 112 bin işçi kadrosunda engelli istihdamı gerçekleştirdik. Otistik bireylere yönelik özel bir otizm eylem planı hazırladık.

    — Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır.

    'TÜRKİYE İLERİYE GİTTİKÇE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ SALDIRILARA MARUZ KALDI'

    — Ülkemizde bu tür evlatlarımız yıllarca sanki bir utanç sebebi gibi hayatlarını dört duvar arasında sürdürmüşlerdir. Bu eski devir görüntülerini ortadan kaldırmak için çok önemli çalışmalar gösterdik.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: Turistler bana el kol işareti yaptı, gittim sağlık reformunu anlattım
    - Türkiye ileriye gittikçe, tarihimizde görülmemiş saldırılara maruz kaldık. Dünyada Türkiye kadar kapsamlı sosyal güvenlik politikaları uygulayan başka devlet yoktur, bunu böyle bilin. Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hâlâ sağlık reformunu dahi gerçekleştiremediler.

    — Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak da o derece kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi sağlamayı başardık. Terör örgütlerine 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke haline yine bu sayede geldik. Birileri gibi tankları görüp ondan sonra Bakırköy Belediyesi'ne kaçmadık. Devletimizle milletimiz arasındaki o güçlü bağ geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

    'KAZANIRSAK HEP BİRLİKTE KAZANACAK, KAYBEDERSEK HEP BİRLİKTE KAYBEDECEĞİZ'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ahlat
    © AA /
    Erdoğan: Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan kimse alıkoyamayacaktır
    - Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden ulaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen, hedeflerimize doğru yürüme kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. Devletimiz ile milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

    — Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız. Bu yeni Türkiye inşallah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.

    — Bugüne kadar saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum.

    İlgili konular:

    Erdoğan: Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaklar
    Erdoğan: 2023 yılına kadar 120 milyar dolar enerji yatırımı yapılacak
    Etiketler:
    okul, engelli, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Göçmen konvoyundaki 17 yaşındaki Isabel Arguete ile 21 yaşındaki Not Muez yol kenarında öpüşüyor.
    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu yolu yarıladı
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet