Murat Bardakçı: 'Kadına şiddet uygulamak' diye kibarlaştırdığımız hayvanlığın Türkçesi 'kadın dövmek'tir

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Ahmet Kural ile Sıla arasında geçenlerin yansımasıyla ilgili olarak "Herifin biri kadına şimdilerin moda tabiri ile şiddet mi uyguluyor? Bu hayvanlığın Türkçesi 'Adam kadını dövüyor'dur" dedi.

Murat Bardakçı, "Kadına şiddet uygulamak diye kibarlaştırdığımız hayvanlığın Türkçesi kadın dövmektir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Adamın biri kafayı bulmuş, bulunca eski âdeti depreşivermiş, kadına tekme-tokat girişmiş, kafasına kül tablası ile vurmuş, ısırmış, vücudunu morartmış ve daha neler neler etmiş" ifadesini kullandı.

© Fotoğraf : Youtube Ahmet Kural cephesinden son açıklama: Müvekkilim hakkında linç girişiminde bulunulmaktadır

"Kimlerden ve hangi hadiseden sözettiğimi anlamışsınızdır ama yine de söyleyeyim: Ahmet Kural ile Sıla'dan o mâlûm meseleden bahsediyorum" diyen Bardakçı, şöyle devam etti:

— Memlekette ve dünyada olup bitenleri bir tarafa bıraktık; günlerdir bu konuya, yani Ahmet Kural'ın Sıla'ya 'şiddet uygulaması' denen hadiseye kilitlendik! 'Şiddet uygulama' ifadesini şimdiye kadar hiçbir yerde kullanmadım. Zira bu ibare bana soğuk, resmî ve polis raporlarından çıkmış gibi görünen ıkıntılı bir söz gibi gelir ve bu işe bizde zaten 'dayak' denegelmiştir.

— Herifin biri kadına şimdilerin moda tâbiri ile 'şiddet mi uyguluyor'? Bu hayvanlığın Türkçesi 'Adam kadını dövüyor'dur! Lisanımızın iki-üç yüz kelime içerisinde sıkışıp kalmadığı zarif zamanlarda 'Hayvan herif kadını dövüyormuş' denmiş, arkasından da 'Elleri kırılsın, her tarafı lime lime olsun inşallah' misâli ağır bir beddua da ilâve edilmiştir!

— Dolayısı ile 'Ahmet Kural, Sıla'ya şiddet uygulamış' cinsinden zoraki ve tatsız ifadenin doğrusunun da 'dayak' sözünün resmîleştirilip 'şiddet uygulamak' hâline getirilmiş şekli değil, 'Elleri kırılasıca mel'un herif kadını dövmüş, kül tablasını kafasını geçirmiş, perişan etmiş' olması gerekir.