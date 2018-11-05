AK Partili Başer: Açılışını yapacağımız cezaevi bacasız fabrika gibi çalışacak, ekonomiye katkı sağlayacak

Yozgat Haberleri adlı Twitter hesabının aktardığına göre Yusuf Başer, bahsi geçen cezaevinin bu yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

"2 tane bin 540 kişilik T Tipi kapalı cezaevimiz var. 960 kişilikte açık cezaevi olmak üzere toplam 2 bin 500 kapasiteli bir cezaevi. Burasının yaklaşık maliyeti 110 trilyon civarında. Burada kalan mahkum sayası daha da fazla olacaktır" diyen Başer, cezaevi güvenliğinin sağlanması için bir tabur asker bulunacağını ifade etti.

Başer, "Buraya cezaevi müdürleri ve diğer personelleri de atanmış durumdadır. Bir taraftan da infaz memurları alımı devam ediyor. Burası bittiğinde Yozgat ekonomisine, esnafına da ciddi anlamda katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta yapımı devam eden yaklaşık 4000 kişilik T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde incelemelerde bulunan Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer; "Yakın zamanda açılışını yapacağımız, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi. pic.twitter.com/iEIU6LJ7tP — Yozgat Haberleri (@yozgathaberler) November 3, 2018

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