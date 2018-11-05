Sıla'ya şiddet uygulamakla suçlanan Ahmet Kural, savcıya ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.
Ahmet Kural ifade veriyor (anlık) pic.twitter.com/yr3lieH9Hf— NTV (@ntv) November 5, 2018
Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdığı oyuncu Ahmet Kural, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kural, adliyedeki gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Şarkıcı Sıla, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuş ve Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.
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