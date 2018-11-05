Sıla'ya şiddet uygulamakla suçlanan Ahmet Kural, savcıya ifade veriyor

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Ahmet Kural ifade veriyor (anlık) pic.twitter.com/yr3lieH9Hf — NTV (@ntv) November 5, 2018

​Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdığı oyuncu Ahmet Kural, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

© AA / Murat Kaya Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı: Beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti

Adliyenin C blokundaki avukat girişinden içeri alınan Kural, avukatı ve yanlarındaki 2 kişiyle soruşturma savcısının bulunduğu 6. kata çıktı.

Kural, adliyedeki gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı Sıla, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olmuş ve Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırmıştı.