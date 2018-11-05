Babasını 15 Temmuz'da kaybeden Alparslan Cambaz'dan Cihangir İslam'a destek

15 Temmuz Derneği'nin kendisine mesaj atarak, Cihangir İslam hakkında Çağlayan'da suç duyurusunda bulunmaya çağırdıklarını belirten Cambaz, "15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerin en büyük isteklerinden biri siyasi FETÖ'cülerin de ortaya çıkarılmasıydı. Üst tabakadan hesap sorulmasıydı. Şimdi sorum şu: Bu dernek herhangi bir AKP milletvekili için de aynı tavrı sergileyebilir mi?" ifadesini kullandı.

"15 Temmuz şehit ailesi olarak suç duyurusunda bulunmalara bir kalksam Cihangir İslam'a sıra gelmez ama bu dernekler hakkında suç duyurusunda bulunurum" diyen Cambaz, Cihangir İslam'ı tanımadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Cihangir Bey'i tanımam etmem. Malum medyanın onu karalamak için sıraladığı yalan haberlerden tanıyacak da değilim. Meclise girdiğinden itibaren "Çok iddialılar, bakalım ne yapacaklar" diyerek takibe aldığım 2 Saadetli'den biri. 15 Temmuz gecesi sokakta, Üsküdar'da darbecilerin karşısında olduğunu biliyorum. Ne demek isteyip de tam olarak diyemediğini biliyorum. Benim hassasiyetlerime 15 Temmuz Derneği'nden fazlasıyla yakın olduğunu hissedebiliyorum."

Cihangir İslam linci üzerinden 15 Temmuz'a, 'dava'ya dair…



Linkten daha rahat okurum diyenler için: https://t.co/E2OcOJgNXM … pic.twitter.com/Beg2RhIFDD — delikanlı ihtiyar (@alpaslancambaz) 4 ноября 2018 г.

​'ÖLEN ÖLMÜŞTÜR, KALAN ACILI AİLELER MALZEME'

Cambaz, İslam hakkında suç duyurusunda bulunan 15 Temmuz Derneği'ne "Babamı 15 Temmuz'da şehit verdim ve Cihangir İslam Bey'in benim hassasiyetlerime bu dernekten çok daha yakın olduğunu hissediyorum. Ailelere saygısızlık yapan derneğinizdir. Tek hassasiyetiniz olan hükümeti korumak için acılı aileleri kirli siyaset arenasına çekmekten vazgeçin" diyerek tepki gösterdi.

Cambaz, "Ölen ölmüştür, kalan acılı aileler malzeme. Bilenler bilmeyenleri samimiyetle uyarırken, başka bir şeyler söylemeye çalışırken linç edilir. Sonra bir maç olur ve her şey unutulur. Bu kirli döngüyü kuranları tebrik ediyorum. Çünkü tıkır tıkır işliyor" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.