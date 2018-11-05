Babasını 15 Temmuz'da kaybeden Alparslan Cambaz'dan Cihangir İslam'a destek

15 Temmuz Derneği'nin kendisine mesaj atarak, Cihangir İslam hakkında Çağlayan'da suç duyurusunda bulunmaya çağırdıklarını belirten Cambaz, "15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerin en büyük isteklerinden biri siyasi FETÖ'cülerin de ortaya çıkarılmasıydı. Üst tabakadan hesap sorulmasıydı. Şimdi sorum şu: Bu dernek herhangi bir AKP milletvekili için de aynı tavrı sergileyebilir mi?" ifadesini kullandı.
"Cihangir Bey'i tanımam etmem. Malum medyanın onu karalamak için sıraladığı yalan haberlerden tanıyacak da değilim. Meclise girdiğinden itibaren "Çok iddialılar, bakalım ne yapacaklar" diyerek takibe aldığım 2 Saadetli'den biri. 15 Temmuz gecesi sokakta, Üsküdar'da darbecilerin karşısında olduğunu biliyorum. Ne demek isteyip de tam olarak diyemediğini biliyorum. Benim hassasiyetlerime 15 Temmuz Derneği'nden fazlasıyla yakın olduğunu hissedebiliyorum."
Cihangir İslam linci üzerinden 15 Temmuz'a, 'dava'ya dair…— delikanlı ihtiyar (@alpaslancambaz) 4 ноября 2018 г.
Linkten daha rahat okurum diyenler için: https://t.co/E2OcOJgNXM … pic.twitter.com/Beg2RhIFDD
'ÖLEN ÖLMÜŞTÜR, KALAN ACILI AİLELER MALZEME'
Cambaz, "Ölen ölmüştür, kalan acılı aileler malzeme. Bilenler bilmeyenleri samimiyetle uyarırken, başka bir şeyler söylemeye çalışırken linç edilir. Sonra bir maç olur ve her şey unutulur. Bu kirli döngüyü kuranları tebrik ediyorum. Çünkü tıkır tıkır işliyor" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, 'Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
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