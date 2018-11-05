2. Abdülhamid'in torunu: Varsa dolarınız satın, 1.5 TL'ye inme durumu var

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, kişisel Twitter hesabından ekonomi ve yatırımla ilgili ‘tavsiyeler' verdi.

​T24'ün haberine göre aynı zamanda TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin de danışmanlığını yapan Osmanoğlu, dolar/TL kurunun düşeceğini iddia ederek, "Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var" paylaşımında bulundu.

Varsa dolarınız satın. 1.5 tl'ye inme durumu var. — Orhan OSMANOĞLU (@ORHANOSMANOGLU) November 2, 2018

Osmanoğlu'nun bu paylaşımı yaptığı gün (1 Kasım) dolar/TL 5.4289'du. Haberin girildiği saatlerde dolar/TL 5.4468 seviyesinde seyrediyordu.