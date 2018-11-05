FB TV'nin eski haber müdürüne hapis cezası

FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada yargılanan eski FB TV Haber Müdürü sanık Yasir Kaya'ya, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Telefonuna ByLock'u yükleyen kişiyi söylediğini anlatan Kaya, FETÖ'nün yüzde 80 engelli çocuğunun zafiyetinden yararlanarak kendisini kandırdığını iddia etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.
Heyet, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kaya'nın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Soruşturma aşamasında tutuklanan Kaya, 24 Mart 2018'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
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