279 bin kişi öğrenim ve katkı kredilerini ödeyemediği için icralık

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelttiği soruya gelen yanıt, Öğrenim ve katkı kredisini ödeyemeyen kişi sayısının 279 bin 897 kişi olduğu ortaya çıkardı.
Hakverdi, öğrenim ve katkı kredisi borçlarına dair 2017 yılında edindiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmış ve kredi ve öğrenim borcunu ödeyemeyen öğrenci sayısının 342 bin 282, borcun ise 2 milyar 95 milyon 228 bin 502 lira olduğunu belirtmişti.
Bu verileri geçtiğimiz sene "Yüzbinlerce genç icra tehdidi ile karşı karşıya" açıklaması ile paylaşan Hakverdi'nin 27 Eylül 2018'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yönelttiği "Öğrenim kredilerinden dolayı haciz işlemi başlatılan kaç kişi vardır? Ve toplam tutar ne kadardır?" sorusuna Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yanıt verildi.
Birgün'ün haberine göre KYK Genel Müdürlüğü, Hakverdi'nin sorusuna verdiği yanıtta, "Öğrenim/katkı kredisi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için iki ve üzeri aksama yapan 6183 sayılı Kanun kapsamına giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279.897 kişi" ifadeleri kullanıldı.
Son günlerde birçok kişinin öğrenim kredileri yüzünden icralık olduğuna dair birçok üniversite mezunu tarafından kendisine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Hakverdi yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde işsizlik her geçen gün artmakta ve hükümetin yanlış politikaları yüzünden yaşanan kriz daha da derinleşmekte. Son açıklanan Temmuz ayı verilerine göre Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı %19,9 olarak açıklandı. (Krizin daha ağır hissedilmeye başlandığı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait veriler henüz gelmedi) Yani her 5 gencimizden biri işsizken bir de üzerlerine haciz yükü binmiş durumda. İcra takibi yapılan kişi sayısı tarafımıza iletilirken toplam tutar bilgisi verilmedi. Tahminlerimize göre bu tutar 2 milyar TL civarında. Birçok büyük şirketin milyarlarca liralık vergi borçları silinirken bu ülkenin eğitimli fakat işsiz bırakılan gençlerinden verilen öğrenim kredilerinin icra yolu ile alınmaya çalışılması kabul edilir gibi değil. Milletimize hakaret etmesine rağmen vergi borcu silinen sözde işadamları, milyarlarca liralık saraylarda badem sütü ile beslenen tek adamlar, devlet garantisi verilerek yaptırılan sözde yatırımlardan edilen zararlar düşünüldüğünde bu rakam birilerinin içtiği 'ejder suyu' parası kalır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak öğrenim kredi borçlarının silinmesi ve bundan sonra verilecek kredilerin karşılıksız olarak verilmesine dair geçtiğimiz dönem verilen kanun teklifleri gündeme dahi alınmadı. Bu veriler ışığında kanun teklifimizi yenileyerek TBMM başkanlığına göndermiş bulunmaktayım. Tüm partilerden bu sorunun çözümüne dair katkı bekliyorum."
‘KREDİ DEĞİL, BURS VERİLSİN'
Hakverdi, Öğrenim ve Katkı kredisi borçlarının silinmesi ve bundan sonra öğrencilere kurum tarafından ‘kredi değil burs' verilmesine dair kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
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