İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Limak Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
© AA / Cem Öksüz
Eşi Emine Erdoğan ile açılışın ardından okulu gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını söyleyen öğrencilere eşlik etti.
Şarkı bittikten sonra çocukları alkışlayan Erdoğan, ardından oyuncak dağıttı. Sınıfları da gezen Erdoğan daha sonra okuldan ayrıldı.
Erdoğan, engelli çocuklarla şarkı söyledi https://t.co/g5xBOJZY2O pic.twitter.com/UCllvd5ySd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 5, 2018
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